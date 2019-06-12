"Грізманн гратиме в Барселоні – знав це ще з березня", – акціонер Атлетіко Хіль Марін

Повноважний радник і акціонер мадридського Атлетіко Анхель Хіль Марін розповів про майбутнє форварда Антуана Грізманна.

Французький нападник незабаром стане гравцем Барселони. Цю інформацію підтвердили в керівництві мадридського Атлетіко.

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"Мені було зрозуміло, де він гратиме, ще в березні. У Барселоні", – розповів функціонер у коментарі Movistar.

До слова, про відхід Грізманна з Атлетіко стало відомо в травні. Через кілька днів керманич Барселони Ернесто Вальверде підтвердив переговори з лідером "матрацників".

Натомість гравці Барселони згодом висловилися проти трансферу Грізманна через шоу, яке він влаштував зі свого ймовірного трансферу на Камп Ноу минулого року.

У сезоні 2018/19 в активі Антуана Грізманна 37 матчів у Прімері, в яких він забив 15 голів і віддав 10 асистів.