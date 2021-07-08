Француз хотів би залишитись у Барселоні, проте, якщо він отримає цікаву пропозицію, то може покинути каталонський клуб, стверджує Sport.es.

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У послугах Грізманна зацікавлені Манчестер Юнайтед та Челсі. Також форварда може підписати Манчестер Сіті, якщо провалить трансфер Кейна. Атлетіко також бажає повернути свого екс-гравця, а ще одним претендентом на француза є ПСЖ. Щоправда, останні будуть змушені продати Мбаппе, аби дозволити трансфер Антуана.

До слова, Грізманн провів 51 матч у складі Барселони у минулому сезоні, записавши до свого активу 20 голів та 13 результативних передач.

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