Грізманн готовий прийняти пропозицію Барселони, – Jugones

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн може стати головною трансферною бомбою літнього міжсезоння.

27-річний француз вже провів попередні перемовини з каталонським клубом, давши згоду на трансфер, інформує журналіст Жозеп Педрерол у програмі Jugones.

Грізманн рветься в Барселону – француз готовий пожертвувати десятками мільйонів євро, щоб грати з Мессі

Відзначається, що представники Грізманна першими вийшли на президента Барселони Жозепа Бартомеу, щоб запропонувати йому послуги чемпіона світу-2018.

Раніше президент Атлетіко Енріке Сересо запевнив, що Грізманн за жодних обставин не покине команду влітку. Однак "матрацники" не зможуть втримати гравця, якщо Барселона активує його клаусулу. Ціна питання – 120 млн євро.

Каталонське видання Mundo Deportivo підтвердило інформацію Jugones, додавши, що Грізманн став пріоритетною кандидатурою "кулес" для підсилення атаки. Нападник Айнтрахта Лука Йовіч начебто відійшов на другий план.

Нагадаємо, що вже завтра Грізманн зіграє на Камп Ноу проти Барселони у матчі, який може вплинути на боротьбу за титул.

