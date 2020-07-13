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Грізманн епічно промахнувся з вбивчої позиції – фейл на 120 мільйонів

13 липня 10:22 - Читать на русском
Грізманн епічно промахнувся з вбивчої позиції – фейл на 120 мільйонів
Грізманн знову провалився

Нападник Барселони Антуан Грізманн осоромився на полі Вальядоліда. Це останній матч француза у Ла Лізі 2019/20. Він достроково завершив сезон через травму.

 
Артуро Відаль 15’
15’ Артуро Відаль

Отримавши блискучу за точністю передачу від Нелсона Семеду, 29-річний форвард промахнувся по м'ячу з вбивчої позиції. Так, Грізманн пробивав "тещиною" правою, але це не виправдання для зірки, яка обійшлась Барселоні у 120 млн євро.

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Ще один провальний поєдинок Антуан завершив травмою, яка вибила його з гри до кінця сезону в Ла Лізі. Француз повинен відновитись до плей-офф Ліги чемпіонів. 8 серпня каталонці проведуть матч-відповідь проти Наполі.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Антуан Антуан Грізманн Вальядолід - Барселона
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