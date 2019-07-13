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Грізманн – про перехід в Барселону: Нарешті наші шляхи об'єдналися

07:30 662 Читать на русском
Грізманн – про перехід в Барселону: Нарешті наші шляхи об'єдналися
Антуан Грізманн / фото із соцмереж

Французький нападник Антуан Грізманн прокоментував свій трансфер з мадридського Атлетіко в Барселону.

"Мій батько завжди вчив мене, що все відбувається в житті не просто так. Настав час прийняти новий виклик. Нарешті наші шляхи з Барселоною об'єдналися. Я буду віддано битися за футболку цієї команди", – цитує Грізманна Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, Грізманн уклав з каталонським клубом контракт на п'ять років, сума відступних за умовами угоди дорівнює 800 млн.

28-річний Грізманн виступав за Атлетіко з липня 2014 року. У минулому сезоні форвард забив 21 гол і віддав 10 результативних передач на клубному рівні. Раніше він виступав за Реал Сосьєдад. За збірну Франції зіграв 71 матч і забив 29 голів.

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Барселона Барселона Антуан Грізманн Антуан Грізманн Іспанія Трансфери Барселони Трансфери
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