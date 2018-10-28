Грізманн – про Ель Класіко: Це буде чудовий матч навіть попри відсутність Мессі

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн поділився очікуваннями від центрального матчу 10 туру Ла Ліги Барселона – Реал, який пройде завтра, 28 жовтня.

Чемпіон світу-2018 очікує видовищного матчу навіть попри відсутність на полі Ліонеля Мессі, який пропустить поєдинок через травму.

"Це буде чудова гра, як і всі попередні Класіко. За поєдинком буде приємно спостерігати. Відсутність Мессі? Звісно, це прикро для Барселони, але у них є й інші гравці, здатні принести команді перемогу.

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Реалу перемога потрібна, щоб рухатись уперед", – цитує Грізманн ESPN.

Нагадаємо, в літнє трансферне вікно Грізманн був блиьким до переходу в Барселону, проте вирішив залишитись в Атлетіко.

Матч Барселона – Реал розпочнеться завтра, 28 жовтня, о 17:15.