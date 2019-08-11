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Грізманн – про дебютний гол за Барселону: Сподіваюся, це лише початок

12:54 178 Читать на русском
Грізманн – про дебютний гол за Барселону: Сподіваюся, це лише початок
Антуан Грізманн / ФК Барселона

Нападник Барселони Антуан Грізманн не приховував задоволення від першого забитого м'яча за нову команду. Француз відзначився голом у ворота Наполі.

"Я дуже радий забити перший гол за Барселону. Сподіваюся, це лише початок, а далі їх буде набагато більше. Дякую всім за підтримку.

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Я все ще намагаюся звикнути до нової команди та вимог тренерського штабу. Моя мета – допомагати Барселоні у кожному матчі", – цитує Грізманна Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 28-річний Грізманн приєднався до Барселони з Атлетіко за 120 млн євро. Втім, мадридці вимагають ще 80 – на їхню думку, каталонці вели перемовини з чемпіоном світу-2018 під час дії клаусули в розмірі 200 млн євро.

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Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона Іспанія
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