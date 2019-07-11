Грицук: Відновлення від травми проходить швидше, ніж передбачалось

Півзахисник Олександрії Василь Грицук розповів, як проходить реабілітація після операції.

"Я практично півроку проходив різні обстеження, і ніхто, ні в Україні, ні за кордоном, не міг поставити мені діагноз. Нарешті, в Італії, де також не змогли розібратися в причинах, мені запропонували зробити операцію, і вже під час неї зрозуміти в чому справа. Це спрацювало, і тепер проблем більше немає.

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На відновлення мені відвели три місяці, рекомендували ходити на милицях, але зараз я вже себе впевнено почуваюсь і без них. Розраховую повністю відновитися якомога швидше. Хочу побажати команді добре підготуватися до сезону і успішно почати виступи в чемпіонаті України і Лізі Європи", – поділився Грицук в коментарі офіційному сайту Олександрії.

Нагадаємо, навесні у Василя стався рецидив травми, і він вибув з гри до кінця сезону. Незважаючи на те, що контракт Грицука з Олександрією закінчився після закінчення сезону-2018/2019, президент клубу Сергій Кузьменко оплатив усі витрати на операцію в Італії.

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За словами головного тренера Олександрії Володимира Шарана, клуб готовий підписати з Грицуком новий контракт, коли той повністю відновиться.