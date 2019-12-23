Грицук продовжив контракт із Олександрією – хавбек пропустив рік через важку травму

Півзахисник Олександрії Василь Грицук продовжив співпрацю з командою Володимира Шарана.

"Продовжив контракт із Олександрію до літа 2020 року.

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Чи буде нова угода діяти на кращих умовах? Не розкриватиму всі карти. Продовжив контракт і добре", – цитує 32-річного хавбека Footboom.

Нагадаємо, що Грицук через складну травму ахілла пропустив рік. До гри він повернувся у листопаді. Досвідчений півзахисник встиг зіграти 3 матчі за олександрійців у сезоні 2019/20.

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