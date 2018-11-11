Грицук: Олександрія своєю грою заслуговує перебувати вгорі турнірної таблиці

Хавбек Олександрії Василь Грицук прокоментував позитивні виступи команди в поточному сезоні.

"Для нашого футбольного клубу це досягнення. Думаю, завдяки своїй грі і результатам Олександрія поки заслуговує бути угорі турнірної таблиці. В кожному поєдинку ми віддаємо всі сили для перемоги.

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У нас згуртований колектив, ми не перший рік граємо разом, тому взаєморозуміння знаходиться на хорошому рівні. А якісні точкові вливання, які відбуваються під час міжсезоння, роблять нас тільки сильніше.

Поєдинок проти Динамо буде показовим. На тлі такого суперника може бути зрозуміло, як Олександрії потрібно взимку зміцнюватися", – сказав Грицук порталу Команда 1.

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