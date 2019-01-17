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Грицук – про непотрапляння до стартового складу Олександрії: То ребро зламають, то Марлос "переїхав"

13:39 175 Читать на русском
Грицук – про непотрапляння до стартового складу Олександрії: То ребро зламають, то Марлос "переїхав"
Василь Грицук / фото: ФК Олександрія

Півзахисник Олександрії Василь Грицук розповів про завдання команди на перших зимових зборах.

"Пізніше за Олександрію в Туреччину полетить лише Арсенал-Київ. Чому так? Дуже просто: перший етап зборів – і так у будь-якій команді – це майже всуціль бігова робота, "фізика". Для цього достатньо й наших умов – можна й по снігу бігати.

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Для роботи з м’ячем вже потрібне якісне поле, не штучне, як у нас, плюс до того – тепла погода. От для цього ми й полетимо в Туреччину. І, як я зрозумів, пізно полетимо – пізно повернемося назад, і одразу на матч із Шахтарем.

Зіркова хвороба? Думаю, ні. По-перше, ми ще нічого не досягли. По-друге, вік: "зіркова хвороба" властива молодим футболістам, а у нас досвідчена команда, кістяк якої – 26-30-річні гравці.

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Те, що я не гравець основного складу, сталося не через непрофесіоналізм чи тому, що "знизив вимоги до себе". Ні. Причина в травмах. То ребро зламають, то Марлос "переїхав" (розумію, що не навмисне, та від цього не легше). Лікуюся – виходжу на поле – отримую травму – знову лікуюсь… І так увесь сезон. У принципі, я й досі все не вилікував… Що ж, треба працювати, вірити у себе й дивитися вперед", – цитує Грицука офіційний сайт УПЛ.

Теги
Василь Грицук Василь Грицук Олександрія Олександрія Зимові збори
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