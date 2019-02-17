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Гришко: Шевчук шліфує гру Олімпіка

06:00 56 Читать на русском
Гришко: Шевчук шліфує гру Олімпіка
Дмитро Гришко / Фото: ФК Олімпік

Захисник донецького Олімпіка Дмитро Гришко поділився враженнями від роботи під керівництвом В'ячеслава Шевчука.

"Звичайно, зміни є. Коли Шевчук тільки прийшов, в перші дні, він уже вніс зміни. Ми стали перебудовуватися.

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Плюс, коли він прийняв команду, у нього не було зборів, так що зараз також тренер щось коригує, шліфує команду, вказує на помилки.

Помилки є і будуть, головне – менше їх допускати", – сказав футболіст в ефірі "Футбол NEWS".

Зазначимо, що вже 23 лютого Олімпік зіграє з Маіруполем у рамках 19 туру УПЛ.

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Україна19 тур

Маріуполь - Олімпік: Субота 23 лютого 2019

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Теги
Олімпік Олімпік Маріуполь - Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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