Гришко: Шевчук шліфує гру Олімпіка

Захисник донецького Олімпіка Дмитро Гришко поділився враженнями від роботи під керівництвом В'ячеслава Шевчука.

"Звичайно, зміни є. Коли Шевчук тільки прийшов, в перші дні, він уже вніс зміни. Ми стали перебудовуватися.

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Плюс, коли він прийняв команду, у нього не було зборів, так що зараз також тренер щось коригує, шліфує команду, вказує на помилки.

Помилки є і будуть, головне – менше їх допускати", – сказав футболіст в ефірі "Футбол NEWS".

Зазначимо, що вже 23 лютого Олімпік зіграє з Маіруполем у рамках 19 туру УПЛ.

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