Гришко назвав різницю між Шевчуком та Санжаром

Захисник та капітан донецького Олімпіка розповів про роботу з В'ячеславом Шевчуком і розповів, чим молодий фахівець відрізняється від Романа Санжара.

"Перебудова в три центральні захисники проблемою не стала. Ми вже прийшли до того, що можемо під час гри перебудуватися, граючи спочатку в три, а потім в чотири. І безболісно це все пройде.

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Як подобається більше мені? Напевно, в чотири. Але проблемою не буде, якщо будемо грати в три центральні. Так, нюанси є, це інша схема, яка потребує інших функцій на полі, але ми їх розуміємо. У нас є футболісти, які гнучкі під кожну тактику. Але це ми говоримо про дві тактики, а їх ще більше. Поки ми вивчили дві і не відкрили космос якийсь. Здорово, що нас заточили під ось це все.

Я взагалі вдячний долі, що вона звела з такими людьми, як Шевчук та Ротань, що у мене є можливість вчитися. І я роблю це кожен день. У спілкуванні з ними дивлюся на те, що пропонують мені робити, я це вбираю, як губка, це правда. Дуже багато я дізнався.

Те, що мені запропонували – я це прийняв і інакше почав грати. Не буду говорити про тактичні нюанси, але вони теж помінялися. Наприклад, треба постійно тримати компактність. Це енерговитратний обсяг роботи, але його треба виконувати, без цього ніяк.

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Що ще з'явилося – це викладатися по максимуму на кожному тренуванні. Я задоволений собою, що я це роблю. Це важко, у нас інтенсивна, хороша робота. Ніякої паузи собі не беру, я себе в 33 роки теж тестую.

Тренувальний процес у порівнянні з Санжаром змінився. У Миколайовича були свої вправи, спрямовані на тримання м'яча, на контроль, швидкі атаки, гру в обороні. В принципі, як і у Шевчука. Тільки вправи відрізняються, а суть залишається однією і тією ж, на поліпшення всіх цих якостей.

У Шевчука практично кожне тренування нове. Є пару вправ, які повторюються, але трохи інші, спрямовані на поліпшення наших навичок", – цитує Гришка офіційний сайт Олімпіка.

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