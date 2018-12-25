toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гришко назвав різницю між Шевчуком та Санжаром

14:31 320 Читать на русском
Гришко назвав різницю між Шевчуком та Санжаром
Дмитро Гришко / ФК Олімпік

Захисник та капітан донецького Олімпіка розповів про роботу з В'ячеславом Шевчуком і розповів, чим молодий фахівець відрізняється від Романа Санжара.

"Перебудова в три центральні захисники проблемою не стала. Ми вже прийшли до того, що можемо під час гри перебудуватися, граючи спочатку в три, а потім в чотири. І безболісно це все пройде.

Капітан Олімпіка Гришко назвав найкращого гравця УПЛ у 2018 році

Як подобається більше мені? Напевно, в чотири. Але проблемою не буде, якщо будемо грати в три центральні. Так, нюанси є, це інша схема, яка потребує інших функцій на полі, але ми їх розуміємо. У нас є футболісти, які гнучкі під кожну тактику. Але це ми говоримо про дві тактики, а їх ще більше. Поки ми вивчили дві і не відкрили космос якийсь. Здорово, що нас заточили під ось це все.

Я взагалі вдячний долі, що вона звела з такими людьми, як Шевчук та Ротань, що у мене є можливість вчитися. І я роблю це кожен день. У спілкуванні з ними дивлюся на те, що пропонують мені робити, я це вбираю, як губка, це правда. Дуже багато я дізнався.

Те, що мені запропонували – я це прийняв і інакше почав грати. Не буду говорити про тактичні нюанси, але вони теж помінялися. Наприклад, треба постійно тримати компактність. Це енерговитратний обсяг роботи, але його треба виконувати, без цього ніяк.

"Шевчук і Ротань – це тандем хорошого і поганого поліцейського", – генеральний директор Олімпіка

Що ще з'явилося – це викладатися по максимуму на кожному тренуванні. Я задоволений собою, що я це роблю. Це важко, у нас інтенсивна, хороша робота. Ніякої паузи собі не беру, я себе в 33 роки теж тестую.

Тренувальний процес у порівнянні з Санжаром змінився. У Миколайовича були свої вправи, спрямовані на тримання м'яча, на контроль, швидкі атаки, гру в обороні. В принципі, як і у Шевчука. Тільки вправи відрізняються, а суть залишається однією і тією ж, на поліпшення всіх цих якостей.

У Шевчука практично кожне тренування нове. Є пару вправ, які повторюються, але трохи інші, спрямовані на поліпшення наших навичок", – цитує Гришка офіційний сайт Олімпіка.

Швед, Миколенко та ще 4 футболісти, які найбільше здивували у першій частині УПЛ

Теги
Олімпік Олімпік Роман Санжар Роман Санжар В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Руслан Ротань Руслан Ротань Дмитро Гришко Дмитро Гришко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
54
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук