Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Мейсон Грінвуд прокоментував неприємну пригоду, до якої потрапив разом із Філом Фоденом.

"Я осмислив інцидент і хочу вибачитися за ті незручності, які я доставив. Я безвідповідально порушив протоколи коронавірусу, встановлені для захисту гравців і тренерів.

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Хочу вибачитися перед Гаретом Саутгейтом, я підвів його, хоча він мені так довіряв. Тут винен тільки я. Обіцяю сім'ї і вболівальникам, що винесу урок з цієї ситуації", – наводить слова Грінвуда офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Грінвуд та Фоден гучно відсвяткували свій дебют за національну команду, запросивши до себе двох дівчат.

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