Англійський нападник Мейсон Грінвуд не може не потрапляти в неприємності.

Форвард після зняття звинувачень у зґвалтуванні повернувся на поле та отримує регулярно ігровий час. Втім, здається, що Мейсон Грінвуд не цінує подарунок долі.

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Як повідомляє Daily Star, 22-річний англієць порушив одне з правил наставника Хетафе Хосе Бордаласа. Грінвуд напередодні домашнього матчу проти Бетіса відвідав Burger King. Харчуватися фаст-фудом Бордалас забороняє своїм гравцям. Є ймовірність, що за порушення дієти Грінвуда можуть відсторонити на кілька матчів.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед не ризикнув повертати форварда до команди навіть після зняття всіх обвинувачень у зґвалтуванні. Грінвуд відправився в оренду в Хетафе. За іспанську команду він зіграв у шести матчах, в яких відзначився одним голом та оформив одну результативну передачу.

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