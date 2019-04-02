Гріндель покинув пост президента Німецького футбольного союзу

Німецький футбольний союз залишився без свого очільника.

Райнхард Гріндель залишив посаду президента Німецького футбольного союзу, повідомляє офіційний сайт організації.

Лам може очолити Німецький футбольний союз

Функціонер заявив про своє рішення на засідані союзу під час телефонної конференції. Гріндель продовжить свою роботу в раді ФІФА і виконавчому комітеті УЄФА, куди він був обраний раніше.

Нагадаємо, Райнхард Гріндель став президентом Німецького футбольного союзу у квітні 2016-го. За інформацією ЗМІ, за час своєї каденції екс-президент союзу втратив підтримку соратників, що і спонукало його подати у відставку.

Наступним очільником організації може стати колишній капітан збірної Німеччини та Баварії Філіп Лам.

Коштовний подарунок Суркіса добиває репутацію президента Німецького футбольного союзу – Гріндель може втратити посаду