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Гринь: Я в принципі не хочу продовжувати кар'єру в Україні

15 січня 05:59 2 Читать на русском
Гринь: Я в принципі не хочу продовжувати кар'єру в Україні
Сергій Гринь / фото: Арсенал-Київ

Колишній нападник Арсенала-Київ Сергій Гринь заявив про бажання спробувати власні сили в іноземному чемпіонаті.

"Зараз у мене вже немає контракту з Шахтарем, я вже вільний агент. Питаннями щодо продовження кар'єри більше займався мій агент, ми з ним це не обговорювали.

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Питання в тому, що я в принципі не хочу продовжувати кар'єру в Україні. У нас зараз у футболі відбувається легкий бардак, тому хочеться спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Думаю, я і так довго тут був і настав час спробувати інший досвід.

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Варіанти працевлаштування є. Сподіваюся, найближчим часом ситуація в цьому питанні проясниться", – цитує Гриня Команда 1.

Теги
Сергій Гринь Сергій Гринь Шахтар Шахтар Арсенал-Київ Арсенал-Київ
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