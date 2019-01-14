Гринь: Я в принципі не хочу продовжувати кар'єру в Україні

Колишній нападник Арсенала-Київ Сергій Гринь заявив про бажання спробувати власні сили в іноземному чемпіонаті.

"Зараз у мене вже немає контракту з Шахтарем, я вже вільний агент. Питаннями щодо продовження кар'єри більше займався мій агент, ми з ним це не обговорювали.

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Питання в тому, що я в принципі не хочу продовжувати кар'єру в Україні. У нас зараз у футболі відбувається легкий бардак, тому хочеться спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Думаю, я і так довго тут був і настав час спробувати інший досвід.

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Варіанти працевлаштування є. Сподіваюся, найближчим часом ситуація в цьому питанні проясниться", – цитує Гриня Команда 1.