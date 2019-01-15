Гринь підписав контракт з данським Вайле

Колишній півзахисник Арсенала-Київ Сергій Гринь працевлаштувався у данському Вайле.

Гринь перейшов у Вайле на правах вільного агента. Контракт українця з новим клубом розрахований на 2,5 роки, повідомляє офіційний сайт команди.

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"Я щасливий перейти у Вайле. До укладення контракту я розмовляв з Владисом Еммерсоном та Владленом Юрченком, і вони позитивно вплинули на мій вибір.

Було цікаво почути про плани клубу на сезон. Я приїхав в амбітний і професійний данський клуб, де є найкращі умови для мого майбутнього розвитку як футболіста і людини.

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Тепер я з нетерпінням чекаю моменту, коли відновлюсь від травм і зможу зустрітися з моїми новими товаришами по команді, і тоді ми повинні разом досягти мети на сезон", – сказав Гринь.

Нагадаємо, що 24-річний Гринь в поточному сезоні виступав за Арсенал-Київ на правах оренди, а його контракт належав Шахтарю. Угода з донецьким клубом закінчилася, і Сергій вирішив змінити чемпіонат.

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