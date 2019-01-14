Гринь: Не знаю, що має статися, щоб Арсенал-Київ залишився в УПЛ

Колишній нападник Арсенала-Київ Сергій Гринь заявив, що більше ніколи не буде грати за "канонірів".

"Зі здоров'ям вже все добре, відновився, але поки що займаюся, підтримую форму самостійно, без команди.

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В Арсеналі-Київ кар'єру не продовжу в жодному разі. У мене була оренда в київському клубі із Шахтаря, яка вже закінчилася. Але навіть якщо б вона тривала, я б все одно не вийшов на тренування в складі цієї команди.

Це пов'язано з фінансовими питаннями і тим, як Арсенал взагалі поводиться, що це за клуб. Дають постійно обіцянки. Кажуть "чекаємо президента", "скоро розрахуємося", але це "скоро" в результаті триває вже чотири місяці. Ось так і чекаємо. Така ситуація ні у одного мене.

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В футбольному плані це був досвід. В Арсеналі були і хороші ігри. Думаю, що якби Арсенал професійно, з повагою ставився до футболістів, був би інший результат і інші емоції. Так, звичайно, зараз більше негативу, ніж позитиву тому оцінювати цей період складно.

Не знаю, що має статися, щоб команда зберегла прописку в Прем'єр-лізі. Зараз навіть сумніваюся, що клуб пройде атестацію в ФФУ, тому що всі бачать і читають, що відбувається в цьому клубі. Думаю, люди, які мають відношення до Арсенала, повинні розуміти, навіщо ця команда в Прем'єр-лізі.

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З Грозним був хороший контакт. Він професіонал своєї справи, розумний фахівець. Але не встиг при ньому багато зіграти, всього один матч, потім отримав травму. Але від нього відчував підтримку, він дзвонив, цікавився здоров'ям, відновленням", – цитує Гриня Команда 1.