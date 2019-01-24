Гринь: Арсенала-Київ не повинно бути в УПЛ, адже його і клубом особливо не назвеш

Екс-хавбек Арсенала-Київ Сергій Гринь розповів про фінансову ситуацію у колишньому клубі.

"Всі питання щодо виплат сиплються на Олександра Москаленко, а він уже посилається на Івіцу Піріча. Президент в свою чергу обіцяє, що всі борги закриють і все буде добре.

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Як на мене, все брехня. Люди, які не відповідають за свої слова, брешуть футболістам в очі. Але ж, чуючи про чергові терміни, багато хто всерйоз розраховує на ці гроші, тому що їм потрібно платити за орендовані квартири, годувати сім'ї, допомагати батькам. А потім настає час "ікс" – і замість грошей їх пригощають новою порцією очікувань.

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Я не знаю, як це назвати. Але впевнений, що таких клубів в УПЛ бути не повинно. Адже це і клубом якось особливо не назвеш", – передає слова Гриня Спорт-Експрес.