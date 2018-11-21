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Грімм заробляє в Україні 20 тисяч євро на місяць, – ТаТоТаке

11:19 230 Читать на русском
Грімм заробляє в Україні 20 тисяч євро на місяць, – ТаТоТаке
Томас Грімм / Фото: соцмережі

Стало відомо, яку зарплатню отримує президент УПЛ Томас Грімм.

Президент української Прем’єр-ліги Томас Грімм отримує зарплатню у розмірі 20 тисяч євро на місяць, або 240 тисяч євро на рік, повідомляє програма ТаТоТаке.

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Також зазначається, що швейцарець приїздить в Україну лише раз на три тижні та лише на три дні.

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Нагадаємо, Томас Грімм був безальтернативно обраний президентом УПЛ в березні поточного року. Швейцарець пробуде на своїй посаді ще 3,5 роки до чергових виборів у березні 2022.

Теги
УПЛ Томас Грімм
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