Грімм заробляє в Україні 20 тисяч євро на місяць, – ТаТоТаке

Стало відомо, яку зарплатню отримує президент УПЛ Томас Грімм.

Президент української Прем’єр-ліги Томас Грімм отримує зарплатню у розмірі 20 тисяч євро на місяць, або 240 тисяч євро на рік, повідомляє програма ТаТоТаке.

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Також зазначається, що швейцарець приїздить в Україну лише раз на три тижні та лише на три дні.

Грімм проти 16 клубів в УПЛ

Нагадаємо, Томас Грімм був безальтернативно обраний президентом УПЛ в березні поточного року. Швейцарець пробуде на своїй посаді ще 3,5 роки до чергових виборів у березні 2022.