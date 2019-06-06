Грімм: З керівництвом Шахтаря мені легше спілкуватись – вони володіють англійською, на відміну від інших клубів УПЛ

Президент Української Прем'єр-ліги Томас Грімм оцінив рівень знань англійської мови в УПЛ та пояснив своє захоплення Шахтарем.

"Ми спілкуємось з Сергієм Палкіним, коли я буваю на матчах Шахтаря. Нам простіше порозумітися, бо менеджмент "гірників" говорить англійською мовою. З більшістю президентів та директорів клубів УПЛ я не можу поговорити напряму без перекладача. Це непроста ситуація. При перекладі якась частина все одно втрачається, дуже важко вести глибокі розмови.

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А Шахтар – це той клуб, який чудово працює на всіх рівнях і може бути прикладом для інших. Особливо у питаннях роботи з фанатами, продажу квитків, ведення сайту. Шахтар старається робити шоу з матчів.

Клуб зацікавлений у тому, щоб чемпіонат став сильнішим. Це буде краще і для Шахтаря, і для Динамо. Якщо у нас буде більш рівний та збалансований чемпіонат, то команди зможуть краще готуватися до єврокубків.

Якщо у вас немає конкурентних матчів, то ви не розвиваєтесь. Інколи до президентів клубів важко донести той факт, що всі сидять в одному човні. Всі хочуть виграти титул, але переможець буде лише один.

Було б фантастично, якби в Україні за чемпіонство боролися чотири команди до останнього туру. Але це мрія не тільки для України", – цитує Грімма видання tribuna.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Шахтар тріумфував в УПЛ, а також завоював Кубок України.

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