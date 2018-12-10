Грімм пояснив дивні дзвінки клубам про те, що збори УПЛ не відбудуться

За словами президента УПЛ Томаса Грімма, клубам УПЛ телефонували невідомі, а не його підлеглі.

"Деякі клуби отримували дзвінки нібито від представників УПЛ, що зустріч не відбудеться. Повірте, ніхто з моїх підлеглих цього не робив.

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Через відсутність кворуму зустріч не відбулася. Нічого страшного, зберемося ще раз", – заявив Грімм в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, що на збори УПЛ прибули лише 6 представників клубів, а для кворуму потрібно бодай 8.

Частина клубів УПЛ не приїхала на збори через питання про відставку Баранки, – канал Футбол 1