Грімм: Нецензурні слова на стадіоні – це ненормально, я розумію, чому на матчі не ходять з дітьми

Президент УПЛ Томас Грімм розповів, як збирається боротися з нецензурною лексикою на стадіонах.

"Ця проблема пов'язана з проявами дискримінації. Команд, конкретних людей або чого-небудь ще. Не вважаю нормальним, коли нецензурні фрази вимовляються голосно.

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Це потрібно зупинити, адже це суперечить правилам. У нас немає можливості якось вплинути, але ми можемо тільки повторювати клубам, що подібним речам не місце на стадіоні.

Можливо, варто попросити фанатів дотримуватися достатнього рівня гуманізму. Можливо, з'ясувавши причини такої поведінки, ми змогли б знайти шляхи виходу.

Дуже важливо дотримуватися правил FairPlay і поважати всіх учасників матчу. Я розумію, чому люди з дітьми не хочуть йти на матчі, тому що ви не знаєте, що може статися в будь-який момент.

Єдине, що ми можемо зробити - намагатися просувати ідею толерантності і поваги, щоб це сприяло розвитку футболу в Україні. Фанати – це люди, які, в першу чергу, підтримують команду. Але не намагаються когось образити на футбольному стадіоні", – сказав Грімм у коментарі Tribuna.

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