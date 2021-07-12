Півзахисник збірної Англії Джек Гріліш був роздратований звинуваченнями у тому, що віддав право пробити вирішальний пенальті на Євро-2020 Букайо Сака.

"Я говорив, що хочу пробити! Тренер ухвалив багато вірних рішень протягом турніру – і вчора теж. Я не дозволю людям говорити, що я не хотів бити пенальті, коли це не так", – написав Гріліш у своєму твіттері.

Рой Кін наїхав на лідерів збірної Англії, які дозволили Сака пробити вирішальний пенальті у фіналі Євро-2020

Раніше Рой Кін звинуватив лідерів збірної Англії, зокрема Рахіма Стерлінга та Джека Гріліша, у тому, що дозволили пробити вирішальний пенальті у серії 19-річному Букайо Сака.

Нагадаємо, Італія перемогла англійців лише у серії післяматчевих пенальті (3:2) та здобула другий трофей чемпіонату Європи у своїй історії.

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