Півзахисник Астон Вілли Джек Гріліш ще на крок наблизився до переходу в Манчестер Сіті.

Гріліш підписав контракт із Манчестер Сіті – угода розрахована до червня 2026 року, інформує журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Клуби також домовились про трансфер – чемпіон Англії заплатить за Джека 100 млн фунтів стерлінгів. Зазначається, що Пеп Гварідола вже особисто спілкувався із потенційним новачком.

Нагадаємо, Гріліш – вихованець та капітан Астон Вілли, а його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2025-го. У минулому сезоні хавбек зіграв 26 матчів в АПЛ – 6 голів та 12 асистів. Влітку Джек став віце-чемпіоном Європи зі збірною Англії.

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