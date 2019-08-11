Гріліш став символом жахливих невдач Астон Вілли – команда програла в 19 матчах АПЛ поспіль із зірковим хавбеком на полі

Ірландець незабаром може лякати фанатів "вілланів" лише своєю присутністю на полі.

Гнітючою статистикою Джека Гріліша поділився твіттер Opta.

Астон Вілла вийшла в АПЛ – капітан команди грав у знищених бутсах, яких не носять навіть у селі

23-річний півзахисник бірмінгемців зазнав 19-ї поразки поспіль в АПЛ, що є антирекордом чемпіонату. Серія зіркового хавбека триває ще з сезону 2014/15, в якому він зазнав поразки в двох заключних матчах.

У сезоні-2015/16 ірландець провів у Прем'єр-лізі 16 ігор, зазнавши поразки у всіх. У трьох наступних кампаніях Вілла виступала в Чемпіоншипі, тому Гріліш вимушено "взяв паузу".

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