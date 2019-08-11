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Гріліш став символом жахливих невдач Астон Вілли – команда програла в 19 матчах АПЛ поспіль із зірковим хавбеком на полі

06:00 262 Читать на русском
Гріліш став символом жахливих невдач Астон Вілли – команда програла в 19 матчах АПЛ поспіль із зірковим хавбеком на полі
Джек Гріліш / Reuters

Ірландець незабаром може лякати фанатів "вілланів" лише своєю присутністю на полі.

73’ Танге Ндомбеле
86’ Харрі Кейн
90’ Харрі Кейн
 
Джон Макгінн 9’
9’ Джон Макгінн
73’ Танге Ндомбеле
86’ Харрі Кейн
90’ Харрі Кейн

Гнітючою статистикою Джека Гріліша поділився твіттер Opta.

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23-річний півзахисник бірмінгемців зазнав 19-ї поразки поспіль в АПЛ, що є антирекордом чемпіонату. Серія зіркового хавбека триває ще з сезону 2014/15, в якому він зазнав поразки в двох заключних матчах.

У сезоні-2015/16 ірландець провів у Прем'єр-лізі 16 ігор, зазнавши поразки у всіх. У трьох наступних кампаніях Вілла виступала в Чемпіоншипі, тому Гріліш вимушено "взяв паузу".

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Теги
Англія Тоттенхем - Астон Вілла Джек Гріліш Джек Гріліш Астон Вілла Астон Вілла Рекорди
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