Атакувальний хавбек "вілланів" тренувався із командою у понеділок, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гріліш відновився від травми гомілки. Капітан бірмінгемців зазнав ушкодження ще в лютому. З того часу Астон Вілла здобула лише одну перемогу в шестих матчах АПЛ. Крім того, Гріліш не потрапив до заявки збірної Англії на березневі матчі. Лідер Вілли займався без обмежень і, вочевидь, вийде в старті команди на поєдинок 30-го туру чемпіонату проти лондонського Фулхема 4 квітня.

У нинішньому сезоні Джек Гріліш провів 22 матчі в Прем'єр-лізі, в яких забив 6 м'ячів і віддав 12 результативних передач.