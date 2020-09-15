Астон Вілла захистила себе від зазіхань на півзахисника Джека Гріліша.

Капітан "левів" підписав новий контракт до літа 2025 року, інформує офіційний сайт клубу.

Меддісон продовжив контракт з Лестером – на хавбека полювали Реал та Манчестер Юнайтед

Гріліш є вихованцем Астон Вілли та дебютував за першу команду у 2012-му. Минулого літа він допоміг бірмінгемцям вийти в АПЛ, а потім і зберегти прописку в еліті. 25-річний хавбек став одним з найяскравіших гравців чемпіонату – 8 голів та 6 асистів у 36 матчах. Нещодавно Гріліш отримав дебютний виклик до національної збірної Англії.

Зауважимо, що на капітана Астон Вілли претендували відразу два манчестерські гранди. Нинішня ціна Джека за Transfermarkt складає 40 млн євро.

"Ярмоленко – найкращий з відривом, це буде трансфер за безцінь": українець зачарував фанатів Вест Хема і викликав бурю