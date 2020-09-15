Гріліш підписав довгостроковий контракт з Астон Віллою – зірку "левів" сватали в манчестерські гранди
Астон Вілла захистила себе від зазіхань на півзахисника Джека Гріліша.
Капітан "левів" підписав новий контракт до літа 2025 року, інформує офіційний сайт клубу.
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Гріліш є вихованцем Астон Вілли та дебютував за першу команду у 2012-му. Минулого літа він допоміг бірмінгемцям вийти в АПЛ, а потім і зберегти прописку в еліті. 25-річний хавбек став одним з найяскравіших гравців чемпіонату – 8 голів та 6 асистів у 36 матчах. Нещодавно Гріліш отримав дебютний виклик до національної збірної Англії.
Зауважимо, що на капітана Астон Вілли претендували відразу два манчестерські гранди. Нинішня ціна Джека за Transfermarkt складає 40 млн євро.
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