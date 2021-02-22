Керманич Астон Вілли Дін Сміт пояснив, чому капітан команди Джек Гріліш навіть не потрапив до заявки у матчі 25 туру АПЛ проти Лестера (1:2).

"Мені повідомили, що ходять чутки, ніби Джек не збирається за нас грати. Якщо ця інформація надходить з нашої команди, то я дізнаюся, звідки таке береться. Я знайду того, хто це розказує. Це явно мене не тішить.

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У Гріліша травма, яку ми оцінимо згодом. Звичайно, це не рецидив, нічого важкого немає. Я оптиміст, тому сподіваюся, що Джек зіграє вже наступного тижня проти Лідса. Втім, остаточний вердикт все ж залишу медперсоналу", – цитує Сміта ВВС.

Додамо, що Гріліш не пропускав жодного матчу АПЛ з листопада 2019 року. У поточному сезоні капітан Астон Вілли провів 22 поєдинки, відзначився 6 голами та 12 асистами.

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