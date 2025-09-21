Евертон програв Ліверпулю в дербі з рахунком 1:2. Джек Гріліш після фінального свистка ринувся до арбітрів, щоб висловити їм своє незадоволення. Джека довелося відтягнути від суддів Джордану Пікфорду, капітану "ірисок". Після гри Гріліш пояснив, що йому не сподобалося.

"Це було через те, що він дав Кірнану (Дьюсбері-Холу) жовту картку за те, що той швидко виконав штрафний. Я йому кажу: "Що ти робиш?" Ми програємо, хочемо швидко повернути м’яч у гру, а він дає йому жовту. Це збиває з пантелику. Такого я ще не чув. Думаю, у нього тепер чотири жовті картки, і якщо він отримає ще одну – буде дискваліфікований.

А звідки три хвилини доданого часу? І ще одна хвилина в першому таймі? Я ніколи про таке не чув. Зазвичай додають чотири чи п’ять хвилин. Ну, що є, те є, рухаємося далі. Я навіть не знав, що він показав жовту мені – це новина для мене", – сказав Гріліш в інтерв'ю Football on TNT Sports.

Нагадаємо, що вперше після травми зіграв Віталій Миколенко. Евертон наразі перебуває на восьмому місці у турнірній таблиці АПЛ з сімома очками у своєму активі.

