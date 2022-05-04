"Потихеньку втягуюся, зараз по два тренування в нас. Чекаємо ще, коли футболісти Динамо приїдуть і Артем Довбик. Вже буде більше людей, почнуться ігрові серії. Набираємо кондиції, також до поля треба трохи звикнути.

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Умови тут хороші, навіть шикарні. Гріх жалітися, така місцевість, гори. Все дуже подобається. Сьогодні хороше навантаження було, але Олександр Васильович сказав, що завтра ще більше буде. Нема часу розслаблятися, потрібно готуватися.

Новини читаю кожен день. На жаль, ситуація така в нас в країні. Люди гинуть, дуже неприємно це все. Ми будемо віддавати всі сили, постараємося підготуватися на всі 100%, в нас немає іншого виходу. Потрібно обов’язково проходити Шотландію. Потрібно порадувати наших людей, тому що й так негативні емоції у країні", – розповів Піхальонок у коментарі офіційному YouTube-каналу УАФ.

Додамо, що поєдинок Шотландія – Україна відбудеться 1 червня, початок зустрічі о 21:45. Переможець пари побореться з Уельсом за путівку на ЧС-2022.

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