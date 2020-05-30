Григорій Суркіс заробив за рік понад 117,5 млн гривень, позичивши брату вражаючу суму

Екс-президент ФФУ та колишній віце-президент УЄФА, народний депутат (фракція ОПЗЖ) Григорій Суркіс заробив за 2019 рік понад 117,5 млн грн.

Згідно з електронною декларацією, минулого року він отримав 160 тис. 172 грн зарплати народного депутата, 80 млн 858 тис. грн дивідендів від Акцент-банку, 29 млн 515 тис. грн процентів в Таскомбанку, 5 млн 919 тис. від УЄФА, 19 тис. 286 грн в громадській організації "Україна-Китай" (президентом якої він є).

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Також отримав 1 млн 144 тис. грн від свого колеги по фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука за відчуження рухомого майна, 140 тис. грн від іноземної громадянки Ілони Хацкевич за відчуження нерухомого майна.



Суркіс тримає $10 млн 238,1 тис. та EUR156 тис. 144 у Таскомбанку, має 15,5 тис. грн на картці ПриватБанку. Тримає у готівці $84 тис., EUR79 тис., GBP46 тис. та 965 тис. грн.



Він позичив 158 млн грн своєму брату, президенту ФК Динамо Ігорю Суркісу. Донька Григорія Суркіса Світлана зробила батьку подарунок вартістю 2,14 млн грн.



У 2017 році він взяв позику на EUR1 млн у Lumil Investments LLP (Англія) та мав сплатити їй на кінець 2019 року EUR55 тис.



За рік він витратив близько 63 млн грн в Україні, Монако, Франції та Греції на орендні виплати, охоронні послуги, інші видатки, зокрема 20 млн 678 тис. грн на погашення позики у Монако. Також витратив 1,5 млн грн на підтримку політичної партії. Придбав за рік 12 млн 765 готівкових грн.



З листопада 2015 року Г.Суркіс є акціонером і кінцевим бенефіціарним власником банку родини Суркісів "Акцент-банку" (м. Дніпро), який на початок 2020 року займав 23-е місце серед чинних банків за розміром загальних активів (8,219 млрд грн). Г.Суркіс має в ньому частку 32,1991%, Ігор Суркіс – 32,4368%, Світлана Суркіс – 16,0975% і Марина Суркіс – 16,0975%.



З 1994 року йому належить 3,8% в компанії "Конкордія Медікал", яка перебуває в стані припинення.



В 2004 році придбав 2 квартири в Києві (одна – площею 355,2 кв. м за 14 млн 460 тис. грн), якою разом з ним користуються син В’ячеслав Суркіс та співмешканка Катерина Кулішова. У 2008 році придбав 2 квартири в Києві за 2,425 млн грн та 2,43 млн грн. В 2016 році придбав квартиру в столиці за 3,6 млн грн. Має гараж у Києві. З 2005 року має домоволодіння площею 206,9 кв. м та 3 земельні ділянки у селі Бишів Макарівського району Київської області.



У 2007 році Суркіс придбав квартиру на Кіпрі площею 205 кв. м за 828 тис. грн 3 2011 року Суркіс та Кулішова також орендують мебльоване житло в комплексі апартаментів на Плас дю Казино у Монте-Карло (Князівство Монако) площею 441,32.



3 2012 року орендує будинок відпочинку сімейного типу площею 2000 кв. м вартістю 10,9 млн грн, який належить ТОВ "КУА "Мтір Ессет Менеджмент", що має 23% у ТОВ "ФК "Динамо" Київ" та заснована 6 кіпрськими компаніями. З серпня 2019 року Суркіс орендує офіс площею 192,5 кв. м вартістю 927 тис. грн у ТОВ "ФК "Динамо" Київ".



У 2013 році Суркіс придбав 2 автомобілі: Rolls-Royce Phantom за 4 млн 397 тис. та Range Rover. Також з серпня 2019 року він орендує у ФК Динамо Mercedes-Benz ML500 (2014 року), з листопада 2019 року – Maybach S650 вартістю 18,14 млн грн, з листопада 2019 року у нього перебуває в суборенді орендована ТОВ "УПФК "Славутич" у ФК Динамо Toyota Land Cruiser 200 (2015 року).



Суркіс задекларував велику колекцію творів мистецтва та антикварних виробів. Зокрема, 190 скульптур західних і вітчизняних майстрів, 223 картини західноєвропейських художників та вітчизняних художників 18-20 ст., 8 гобеленів, 12 одиниць венеціанської кераміки, 422 одиниці виробів з фарфору, 48 столових виробів зі срібла і глибокого сріблення, канделябри, світильники, люстри, кабінетні годинники. У його власності також бібліотека художньої літератури (понад 1500 томів), колекція книжкових видань 1864-2012 років (144 томи).



Екс-президент ФФУ володіє 4 одиницями нарізної вогнепальної зброї та 3 одиницями гладкоствольної.



У серпні 2019 року депутат придбав годинник Rolex Daytona вартістю 322,7 тис. грн, має колекцію наручних годинників: Patek Philippe – 8 шт., Richard Mille – 2 шт., Rolex – 9 шт.



Катерина Кулішова володіє однією квартирою в Києві та двома в Дніпрі, двома земельними ділянками у селі Бишів, орендує офісне приміщення у ТОВ "ЛАВ". Має 4 авто: придбаний у 2009 році Rolls-Royce Cabr, у 2016 році Mersedes-Benz VP та 2 Range Rover.



Вона отримала за рік 620 тис. грн від підприємницької діяльності. С 2016 року їй належить товарний знак "Greatlook". Суркіс у 2019 році подарував Кулішовій 3,2 млн грн.



У неї розміщено EUR431 тис. 363 та $28,3 тис. у Монакській банківській компанії (Compagnie Monegasque de Banque), EUR15,3 тис. та 3 тис. грн у Таскомбанку, 2 тис. грн, трохи доларів, євро та навіть 62 російських рублі у ПриватБанку. Має готівкою 780 тис. грн, $63 тис. та EUR56 тис.



Вона позичила $1 млн 925 тис. президенту ФК Динамо Київ Ігорю Суркісу.



Кулішова влітку 2019 року придбала за 223 тис. грн шкіряну сумку Kelly II Bellier виробництва Нermes, за 437 тис. грн портмоне з натуральної шкіри Portefeuelle Jige виробництва Нermes. Крім того, вона має ще 10 сумок та 5 прикрас Hermes, 6 одиниць одягу з натурального хутра, ювелірні вироби Van Cleef & Arpels, Repossi, Graff, Cartier, 4 наручних годинники Rolex, годинники Van Cleef & Arpels та Patek Philippe. Також задекларувала 8 географічних карт 18 ст., 116 гравюр та офорт 18-19 ст., 8 ікон 19 ст.



У сина Суркіса В’ячеслава є 7,5 тис. грн у Приватбанку. У липні 2019 року він став власником масажного крісла Fujiiryoki за 205,7 тис. грн, має 2 годинники Rolex.

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