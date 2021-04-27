"Скажу відверто: якщо таких людей, як Ярославський, буде більше в українському футболі, то у мене це, без перебільшення, буде викликати захоплення.

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Від ідеї проходить певний час до її повної реалізації. Але я дійсно в захваті від того, що пан Ярославський нарешті вирішив зробити можливе і неможливе, про що може говорити тільки він, – повернути бренд Металіста. Це той бренд, який він сприймає як єдиний цікавий йому для того, щоб повернути харків'янам футбол.

Якщо у нього це вийде, то це дійсно буде дуже-дуже добре. Не тільки для пана Ярославського, а й для українського футболу, Шахтаря, Динамо і інших клубів, в яких спортивна складова, нарешті, поповниться ще однією впевненою і боєздатною одиницею", – поділився Суркіс у інтерв'ю Циганик Live.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Заяву про відродження харківського клубу мільйонер зробив наприкінці лютого.

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