Григорій Суркіс: Сьогоднішнє Динамо відправило мене назад на 20 років, коли ми грали в півфіналі Ліги чемпіонів

Екс-президент Динамо Григорій Суркіс в захваті від перемоги киян у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря (2:1).

"Для Динамо і його вболівальників сьогодні хороший вечір. Але потрібно віддати належне і Шахтарю. Вони показали гідну гру, на тлі якої у Динамо була повна перевага. За останні роки я такого не пам'ятаю. На мій погляд, з'явилась швидкість, пресинг і все це на тлі хороших фізичних кондицій гравців. Команда грала майже без замін.

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На сьогоднішній день ця команда дає мені можливість зазирнути на 20 років назад, коли Динамо грало у півфіналі Ліги чемпіонів. Тільки не вважайте мене фантазером. У того колективу були такі ж видатні характеристики. Якщо це промінь світла в темному царстві, то це добре. Якщо це проблиск гри, який тренерський штаб закладає на майбутнє.

Я переконався, що Михайличенко підтягнув команду фізично. Гравці повірили в себе. Три дні тому динамівці зіграли внічию в матчі, в якому не повинні були цього робити. Психологічний стан футболістів був поганим, але сьогодні вони тримали пульс на грі. Ніколи не говорю про суддівство, але не розумію, за що Шепелєву показали червону картку. Якщо порушення було, то це жовта.

Хочеться, щоб команда постійно рухалася і здобувала очки навіть в такому напруженому графіку. У найближчі два тижні ми подивимося, був це спалах або це була та гра, яка задовольнить вимоги уболівальників", – сказав Суркіс в ефірі FootballHub.

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Динамо перебуває на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 10 очок.

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