Григорій Суркіс отримав подарунок майже на 25 мільйонів

Колишній президент ФФУ та віце-президент УЄФА Григорій Суркіс отримав від свого батька Рахміля Суркіса коштовний подарунок.

26 травня Григорій Суркіс задекларував подарунок у негрошовій формі від батька вартістю 24 млн 684 тис. 411 грн, який отримав 20 травня. Окрім того, 22 травня Суркіс придбав 606 тис. 820 готівкових гривень, сплатив 142 тис. грн за обслуговування орендованих приміщень та 408 тис. грн за оренду нерухомого майна.

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Раніше, 1 травня, Суркіс отримав 1 млн 697 тис. 557 грн відсотків у АТ "Таскомбанк". 4 травня він також придбав 754 тис. 858 готівкових гривень, сплатив 301 тис. 320 грн за охоронні послуги, а 5 травня – 149 тис. грн за обслуговування орендованих приміщень.

Нагадаємо, Григорій Суркіс був президентом київського Динамо з 1993 по 1998 рік, починаючи 2000-го, протягом 12 років очолював Федерацію футболу України. З 2013 по 2019 обіймав посаду віце-президента УЄФА.

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