Григорій Суркіс: Головне завдання Динамо – Ліга чемпіонів

Екс-президент Динамо та колишній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс оцінив старт київської команди в сезоні 2019/20.

Нагадаємо, Динамо провело вже 5 офіційних матчів на старті сезону 2019/20 – кияни виграли у Шахтаря Суперкубок України та обіграли Карпати і Львів. Проте після цього "біло-сині" поступилися Брюгге в Лізі чемпіонів та Шахтарю в 3-му турі УПЛ.

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"Динамо проведе 6-й матч за 16-17 днів. Потрібно увійти в сезон. Найголовніше завдання команди – це Ліга чемпіонів", – цитує Суркіса Tribuna з посиланням на програму "Профутбол".

До слова, матч Динамо – Брюгге пройде вже завтра, 13 серпня. Початок о 20:30. Після виїзної поразки 0:1 кияни ризикують опинитися за бортом групового турніру ЛЧ третій сезон поспіль.

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