"Кожна команда серед 31-го учасника групового етапу Ліги чемпіонів – крім Шахтаря і Зеніта, з якими ми не могли зустрітися – це гідні суперники. Більше того, ми сіялись з четвертого кошика, тому кожна команда з перших трьох кошиків була б серйозним суперником для Динамо.

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Сьогодні ми не вважаємось фаворитами. Але, вболіваючи за київське Динамо багато десятків років, я спостерігав різні випадки – зокрема, коли ми потрапляли в групу з Барселоною і виходили переможцями. В пам'яті зберігаються 7:0 за сумою двох зустрічей з Барселоною, 3:1 вдома з каталонцями в 1993 році, але тоді у матчі-відповіді ми не змогли досягти потрібного результату.

Також згадується півфінальний матч з Баварією, де ми ще в першому таймі могли вирішити питання виходу в фінал Ліги чемпіонів. Але так складається в футболі, що, якщо ви пам'ятаєте, на останній хвилині першого тайму з 40-ка метрів забив Тарнат, а Баслер бив би ще тисячу разів по воротах з тієї ж позиції – і жодного разу не забив би. Ми ж мали безліч моментів, але не використали їх. Тому давайте не будемо зараз мріяти – тільки від футболістів і тренерського штабу залежить наш настрій 14 вересня після першої гри з Бенфікою", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, Динамо потрапило до квартету E, де суперниками киян стануть Баварія, Барселона та Бенфіка, у складі якої виступає Роман Яремчук.

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