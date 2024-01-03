– Аналізуючи виступ команди в осінній частині сезону ви, мабуть, вже знаєте відповідь на питання: скільки очок втратили через суддівський фактор?

– Відразу ж точно не скажеш. Але думаю, це 7-9 очок. Що немало. І якщо віртуально уявити, що вони були б, то Чорноморець міг би бути на іншому місці. Та хотів би додати, що є ще один момент, який можна віднести до негативу. Це те, що ми втратили очки не лише через суддівство, а й по власній вині. А це ще 3-4 пункти. Трапилось це у матчах, у яких ми припустилися серйозних помилок. Вони і досі не дають мені спокою, адже були занадто грубі. Тож внаслідок двох причин ми недобрали більше десяти пунктів.

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– Як гадаєте, чи існує дієва вакцина проти випадків суддівських помилок чи відвертого свавілля?

– Якусь одну не назвеш. Гадаю, що для поліпшення цієї ситуації має спрацювати ціла низка факторів. Дуже сподіваюсь, що ситуація буде виправлена. Хочеться, щоб у нас у цьому був порядок, адже український футбол має великий потенціал. Щоб там не говорили, але з перемінним успіхом наш чемпіонат все ж є серйозним турніром.

Тож дуже хочеться, щоб ми усі вели мову і аналізували зовсім інші речі, а не обговорювали кількість суддівських помилок. Адже кожна розмова про арбітраж чи якісь інші негативні моменти не сприяють розвитку самого футболу. А нам, українцям, дуже важливо, щоб ми розвивались, прогресували. Вірю в те, що у весняній частині нинішнього чемпіонату буде все на високому професіональному рівні – солідно, правильно та справедливо. Дай Бог, щоб так і сталося, – сказав Григорчук в інтерв'ю ua-football.

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