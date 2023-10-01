"Погано те, що не вдалося виграти. Однак ми грали проти сильної команди. У її складі чудові, сильні футболісти. Це одна з найшвидших команд у нашій лізі. З ними непросто. Таку команду як Зоря дуже нелегко обіграти.

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Можливо, було більше наших спроб грати лівим флангом, але не бачу в цьому ні поганого, ні хорошого. Ми граємо за ситуацією, залежно від того, як грає суперник. Треба шукати прогалини в обороні й цим користуватися.

Треба визнати, що біля наших воріт створювалось більше моментів. Зоря мала гольові нагоди, коли Варакута виручав", – сказав Григорчук у коментарі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, нічия принесла Чорноморцю 16 очок і опустила на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ, Зоря з 6-ма балами чотирнадцята.

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