"Перемога з Астаною над Манчестер Юнайтед серед звитяг, які є найзначимішими. Але, як на мене, найкраща та найсолідніша перемога – це перемога Габали над французьким Ліллем.

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Ми тоді в Баку обіграли французів з рахунком 1:0. І, на мій погляд, то було шикарно, солідно. Це була перевага над топ-командою. І я цю перемогу, на даний момент, ставлю на перше місце", – сказав Григорчук у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, минулого тижня український фахівець з солігорським Шахтарем тріумфував у чемпіонаті Білорусі, завоювавши золото тамтешньої першості. Таким чином, для 55-річного фахівця це вже третя країна, де він стає чемпіоном у статусі головного тренера команди – раніше Григорчук перемагав з Вентспілсом у чемпіонаті Латвії (2006, 2007, 2008 роки), а також тріумфував у казахській першості з Астаною (2019).

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