Григорчук зіграє в Лізі Європи з попереднім суперником Реброва, але радитися з колегою відмовляється

Українські тренери Сергій Ребров і Роман Григорчук продовжують виступи зі своїми командами в єврокубках.

Сергій Ребров з Ференцварошем у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів пройшов Валлетту. Мальтійці вилетіли в Лігу Європи і відразу отримали в суперники іншого українця – Романа Григорчука з Астаною. Команди зіграють у третьому раунді кваліфікації ЛЄ.

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"Чи радитимусь з Ребровим щодо наступного суперника? Ні, я до такого не вдаюся. У нас з Ребровим чудові стосунки. Я можу зателефонувати. Єдине, я запитав би про поля: які у них. А як грає команда, думаю, по відео ми зможемо самі розібратися", – цитує Григорчука Sports.kz.

Нагадаємо, що на попередньому етапі Ліги Європи Астана ледь не вилетіла від скромної андоррської Санта-Коломи. Від ганьби Романа Григорчука врятував хет-трик Томасова – тренер випустив бомбардира на заміну.

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