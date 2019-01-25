Григорчук вперше прокоментував підготовку Астани в ОАЕ після повернення в казахський клуб

Наставник Астани Роман Григорчук повернувся до своїх обов'язків після тривалої відсутності. Український тренер вже готує команду до наступного сезону під сонцем ОАЕ.

"Головний плюс проведення навчально-тренувальних зборів в Еміратах – це стабільність погоди, що дозволяє нам без зривів вести планомірну підготовку до сезону. Це має величезне значення. Тому хочеться подякувати керівництву клубу за те, що створили чудові умови для проведення збору.

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Ми запросили молодих футболістів на збори, щоб побачити їхні можливості. Але я не прихильник кидати молодь відразу в бій, їх потрібно підготувати, плюс рівень суперника досить високий. Надалі, звичайно, вони отримають свій ігровий час на цьому зборі, але більше шансів у них буде на другому зборі в Туреччині, де у нас заплановано вже більше товариських ігор", – цитує Григорчук офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, у серпні Григорчук тимчасово покинув Астану за сімейними обставинами, виконувачем обов'язків став Григорій Бабаян, який зумів привести команду до чемпіонства і набрати 8 очок в груповому турнірі Ліги Європи.

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