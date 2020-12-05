"Я б відзначив у чемпіонаті Білорусі низку позитивних моментів. Можу сказати, що чемпіонат досить добротний. Вважаю, що великий плюс для кожного футболіста і спортсмена зі спортивної точки зору те, що чемпіонат не зупинявся.

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І в плані системи підготовки футболіста і спортсмена – це дуже важлива справа. Я думаю, для всіх спортсменів, у яких були паузи, це не дуже хороший момент для цілісної системи підготовки. Це мінус. Хоча знайшли вихід з цієї ситуації.

Але все-таки в спорті дуже важлива система, щоб все було послідовно. А коли є такі перерви, це стає для спорту мінусом.

А щодо чемпіонату Білорусі, то кількість команд тут напевно оптимальна. Всі грають на натуральних полях, штучних тут немає. Немає таких далеких перельотів, як, наприклад, у Казахстані чи в інших великих країнах. Плюсів багато в чемпіонаті, і я б назвав його добротним", – цитує Григорчука Sport.ua.

Нагадаємо, минулого тижня український фахівець з солігорським Шахтарем тріумфував у чемпіонаті Білорусі, завоювавши золото тамтешньої першості.

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