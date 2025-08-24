– Зараз багато розмов про можливе звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера київського Динамо. Як ви вважаєте, керівництву біло-синіх варто йти на такий радикальний крок?

– Я з величезною повагою ставлюся до Динамо – це гранд, авторитетний клуб. Я взагалі не вважаю, що можу давати вказівки Суркісу щодо призначення чи відставки тренера.

Ванат може перебратись з Динамо у Жирону – топ-джерело повідомило трансферну бомбу в стилі Довбика

Це не моя справа. Думаю, Динамо і без нас із вами знає, що робити. Вони самі ухвалять правильне рішення, – резюмував тренер у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо наразі має проблеми з виступами на євроарені. Кияни вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись Пафосу за сумою двох матчів, а старт у плей-офф кваліфікації Ліги Європи також виявився невдалим – команда програла першу гру Маккабі Тель-Авів.

Чому Шовковський брутально вигнав Ярмоленка – ситуація в Динамо переходить всі межі, але з відставкою не так просто