Григорчук відреагував на чутки про розрив контракту з Астаною

Головний тренер Астани Роман Григорчук розповів про своє становище у казахському клубі.

"Не можу нічого сказати про розрив контракту з Астаною. Після закінчення сезону ми спілкувалися з керівництвом клубу і нічого подібного не обговорювали. Після цього я не спілкувався з керівництвом. Тому більше, ніж сказав, додати не можу.

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Я з великою повагою ставлюся до свого клубу і навіть не думаю про це. Адже у мене, як ви знаєте, ще чинний контракт з Астаною. Наразі я просто відпочиваю у себе вдома. Ця відпустка мені була дуже потрібна. Потрібно було скинути втому від сезону. Зараз же у мене таке невеличке свято: перебуваю серед найближчих мені людей", – розповів Григорчук в інтерв'ю Football24.az.

Нагадаємо, у поточному сезоні український фахівець привів Астану до чемпіонського титулу, а також обіграв Манчестер Юнайтед у групі Ліги Європи.

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