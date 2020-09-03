"За цей час, відколи я покинув Астану, у мене було дуже багато різних зв'язків, розмов щодо мого подальшого працевлаштування. Я ніколи такі речі не афішую, ніколи про таке не говорив. Тому питання, яке ви задаєте, я залишу без коментарів.

Вернидуб оцінив Григорчука для солігорського Шахтаря

Я для себе вирішив, що не хочу, щоб були зайві розмови, щоб моє прізвище гуляло. Я хочу, щоб був у всьому порядок. Якщо станеться моє підписання з будь-яким клубом, тоді про це буде оголошено, це буде точна інформація. А все інше: чутки, інформація в ЗМІ – без коментарів.

Я не маю права обговорювати ситуацію в жодній з країн, не хочу цього робити. Про свою подальшу роботу я можу сказати, що кожне речення потрібно вивчати, потрібно аналізувати, а тільки після цього приймати рішення. Звичайно, я б хотів працювати в Україні. Я хотів би мати можливість здійснити свою мрію – пограти з командою в групі Ліги чемпіонів. Тому хотів би потрапити в команду з такими амбіціями. Якби це було в Україні – це було б здорово. А більше мені нічого сказати, тому що я буду повторюватися", – цитує тренера Tribuna.com.

Нагадаємо, Шахтар Солігорськ під керівництвом Вернидуба став лідером чемпіонату Білорусі, маючи в активі 43 очки та випереджаючи БАТЕ за додатковими показниками. Це не завадило українському фахівцю піти з посади.

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