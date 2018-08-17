toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ БРАГА - ЗОРЯ БОРДО - МАРІУПОЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ

Григорчук тимчасово покинув Астану

15:54 12 Читать на русском
Григорчук тимчасово покинув Астану
Роман Григорчук / Соцмережі

Український наставник Астани Роман Григорчук тимчасово залишив свою посаду.

"Я сьогодні звернувся до президента клубу з проханням тимчасово відпустити мене з розташування клубу за обставинами особистого характеру.

Дане рішення було складним для прийняття, але мені допомогло те, що в команді у мене є помічник, якому я можу сміливо довірити виконання обов'язків головного тренера на період моєї відсутності – Григорій Костянтинович Бабаян.

Ліга чемпіонів, кваліфікація: Селтік вилітає від АЕКа, Астана Григорчука покидає турнір

Команда і гравці відмінно з ним знайомі, і я вірю, що до мого повернення команда залишається в надійних руках і не буде негативного впливу на робочий процес і результати клубу. Також хотів би висловити подяку президенту клубу за те, що він зрозумів мої мотиви і прийняв моє прохання", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

Теги
Світ Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
2
хв
Арсенал-Київ
19:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук