Григорчук тимчасово покинув Астану

Український наставник Астани Роман Григорчук тимчасово залишив свою посаду.

"Я сьогодні звернувся до президента клубу з проханням тимчасово відпустити мене з розташування клубу за обставинами особистого характеру.

Дане рішення було складним для прийняття, але мені допомогло те, що в команді у мене є помічник, якому я можу сміливо довірити виконання обов'язків головного тренера на період моєї відсутності – Григорій Костянтинович Бабаян.

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Команда і гравці відмінно з ним знайомі, і я вірю, що до мого повернення команда залишається в надійних руках і не буде негативного впливу на робочий процес і результати клубу. Також хотів би висловити подяку президенту клубу за те, що він зрозумів мої мотиви і прийняв моє прохання", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.