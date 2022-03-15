Григорчук спрогнозував майбутнє українського футболу після війни
Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук вірить, що футбол знову стане втіхою українців після перемоги над російським агресором.
"Це жах. Це велике лихо. Кожен із нас має зробити все для того, щоб швидше перемогти, звільнити нашу країну. Це дозволить якнайшвидше повернутися до нормального життя.
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Я бачу з того, що відбувається: ми вже сильніші – кожен з нас. Я відчуваю, що є такий патріотизм. Розумію, що Україна буде набагато сильнішою і розвиватиметься. Хочеться, щоб це сталося якнайшвидше.
Що буде із українським футболом? Наразі навіть футбол по телевізору не дивлюся. І мені не до нього, і багатьом людям не до цього. Але, звичайно, ми повинні вірити в те, що обов'язково настане час, коли ми будемо на стадіоні – знову буде чемпіонат України, будуть уболівальники на трибунах, люди отримуватимуть задоволення від футболу", – заявив Григорчук у коментарі Футбол NEWS.
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