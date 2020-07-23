Григорчук сподівається очолити клуб, який гратиме в Лізі чемпіонів

"Зараз є дуже багато часу на те, щоб працювати більше головою, все проаналізувати і систематизувати, продовжувати вчитися. Якби у мене був серйозний варіант з моменту відходу з Астани, то я, звичайно, взявся б за таку роботу.

Луческу справді може очолити Динамо – сторони ведуть перемовини

Але варіанти були, скажімо так, середні. Тому я вирішив, що буду чекати такий варіант, щоб здійснити свою мрію – пограти в групі Ліги чемпіонів. Хочеться працювати в команді, яка поставила серйозні завдання, щоб вона грала в єврокубках обов'язково. Цього б хотілося, я дивлюся так на ситуацію і буду чекати", – зізнався Григорчук в ефірі Трендець.

Нагадаємо, 55-річний фахівець має досвід роботи тренером в УПЛ: очолював запорізький Металург та Чорноморець. Останніми клубами Григорчука були Габала та Астана, яку він покинув у січні цього року.

"Тато сильно переживав через збірну України": син Заварова – про особливий зв'язок із Лобановським і кінець кар’єри у 26