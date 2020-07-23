toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Григорчук сподівається очолити клуб, який гратиме в Лізі чемпіонів

08:26 - Читать на русском
Григорчук сподівається очолити клуб, який гратиме в Лізі чемпіонів
Роман Григорчук / Сайт Астани

Відомий український тренер Роман Григорчук поділився амбіціями щодо продовження кар'єри.

"Зараз є дуже багато часу на те, щоб працювати більше головою, все проаналізувати і систематизувати, продовжувати вчитися. Якби у мене був серйозний варіант з моменту відходу з Астани, то я, звичайно, взявся б за таку роботу.

Луческу справді може очолити Динамо – сторони ведуть перемовини

Але варіанти були, скажімо так, середні. Тому я вирішив, що буду чекати такий варіант, щоб здійснити свою мрію – пограти в групі Ліги чемпіонів. Хочеться працювати в команді, яка поставила серйозні завдання, щоб вона грала в єврокубках обов'язково. Цього б хотілося, я дивлюся так на ситуацію і буду чекати", – зізнався Григорчук в ефірі Трендець.

Нагадаємо, 55-річний фахівець має досвід роботи тренером в УПЛ: очолював запорізький Металург та Чорноморець. Останніми клубами Григорчука були Габала та Астана, яку він покинув у січні цього року.

"Тато сильно переживав через збірну України": син Заварова – про особливий зв'язок із Лобановським і кінець кар’єри у 26

blog_ava
Сабо – про війну на Донбасі: На місце Путіна прийде інший і зрозуміє – була зроблена помилка
06:30
2189
Теги
Ліга чемпіонів Роман Роман Григорчук Українці за кордоном
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
56
хв
Інгулець
17:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук